En Chine, les taxis autonomes peuvent même conduire la nuit désormais

L'entreprise utilise un système de conduite autonome fondé principalement sur des capteurs LiDAR. Ces derniers permettent aux véhicules d'obtenir de bons résultats en conditions de faible luminosité et donc d'allonger leurs horaires de fonctionnement.

ApolloGo, la filiale de Baidu en charge des transports autonomes, se félicite d'ailleurs d'avoir traité 474 000 trajets au troisième trimestre et 1,4 million de courses depuis le 1er janvier 2022. La société s'appuierait toutefois sur un grand nombre de remises et autres réductions pour attirer un maximum de clients à bord de ses taxis autonomes. Impossible dès lors de savoir si l'entreprise a atteint la rentabilité.

La question est d'autant plus importante que Baidu investit massivement pour améliorer en permanence ses systèmes de conduite autonome. Le grand chantier de l'entreprise est la conception d'un modèle d'intelligence artificielle et de reconnaissance d'image, permettant aux véhicules de repérer et d'identifier les différents types de véhicules, comme les camions de pompier ou les véhicules d'urgence ainsi que les obstacles les plus petits.