Zoox, filiale d'Amazon, dévoile un taxi autonome futuriste doté de 16 heures d'autonomie

Zoox compte au total quelque 1 000 employés. Depuis six années, ces derniers planchent sur le secteur de la voiture autonome, et plus précisément sur un service de taxi de nouvelle génération. La flotte est composée de véhicules bidirectionnels capables de rouler indifféremment en avant ou en arrière pour faciliter les déplacements en ville. Cela implique que les quatre roues soient positionnées sur un axe directionnel pour faciliter les manoeuvres.

Dans un entretien recueilli par Bloomberg, la P.-D.G. de la société, Aicha Evans, explique que ces véhicules peuvent transporter quatre passagers sur deux banquettes placées l'une en face de l'autre jusqu'à 120 km/h. Les voiture disposent d'une batterie de 133 kilowattheures capables de tenir 16 heures sur une seule charge.

Pour l'heure, Zoox ne lance aucune offre commerciale. Les ingénieurs sont actuellement en train de tester le taxi sur des voies privée à Las Vegas, à San Francisco et à Foster City. Des tests seront ensuite menés sur des routes publiques avec l'accord des autorités.