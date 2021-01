Baidu se lance dans la voiture électrique, en partenariat avec Geely, maison mère de Volvo

Le mois dernier, Reuters avait déjà annoncé que Baidu discutait avec différents constructeurs, comme Geely mais aussi Guangzhou Automobile Cie et Faw Group. Les discussions préliminaires sont encore en cours, mais il semble que Baidu possèderait à terme la majorité du capital de la co-entreprise et contrôlerait ainsi sa direction. Selon une source anonyme, le partenariat pourrait être annoncé officiellement dès ce mois-ci. Les actions de Geely ont augmenté de 10 % à la Bourse de Hong Kong à l'annonce de ce possible accord, ce jeudi 7 janvier.