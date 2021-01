Washington souhaite ajouter Alibaba et Tencent à la liste noire des entreprises chinoises

Avec une capitalisation boursière cumulée de 1 300 milliards de dollars, Alibaba et Tencent sont les deux plus grands groupes asiatiques cotés en Bourse. Imposer un bannissement de ces deux entreprises marquerait fermement la guerre commerciale entre la Chine et Washington, alors que

l'administration Trump n'a cessé de rajouter de nouvelles entreprises chinoises depuis sa défaite à l'élection présidentielle américaine.