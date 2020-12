La Chine condamne Alibaba et Tencent pour pratiques anti-concurrentielles et s'attaque à leur régulation

Avec cette décision, plus symbolique qu'autre chose, l'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR) entend rappeler aux acteurs du numérique les règles de la concurrence en vigueur afin d'éviter que ces géants ne s'organisent dans le but de créer de gigantesques monopoles.

Le mois dernier, la Chine a présenté une nouvelle loi antitrust visant spécifiquement l'industrie du numérique avec plusieurs mesures contraignantes pour empêcher les abus de position dominante, mais également pour protéger les informations personnelles et les données des utilisateurs.

Tencent et Alibaba en particulier ont bâti leur empire à coup d'acquisitions et de rachats ces dernières années, et ces nouvelles mesures devraient mettre un coup d'arrêt à cette expansion. Le SAMR étudie actuellement la fusion annoncée par Tencent des plateformes de streaming de jeu Huya et Douyu pour créer un rival suffisamment important face à Twitch.