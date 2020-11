Single Day : une fois encore, Alibaba explose son record de recettes !

« S'il y avait des doutes persistants sur la santé du secteur de la vente au détail en Chine (…) », écrit Alibaba dans son communiqué. Depuis le lancement de son jour des célibataires, en 2009, l'entreprise ne cesse de battre son record lors du Single Day, faisant de lui le plus important au monde, devant le célèbre Black Friday et le Cyber Monday, popularisés par Amazon. Et à ce propos, Alibaba indique que les marques américaines ont généré 14% des revenus du Single Day cette année, soit 5,39 milliards de dollars.