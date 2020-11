Single Day : le TOP des promos high-tech chez AliExpress

Avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre sélection des meilleures promotions du 11.11, rappelons comment bénéficier des plus les plus bas chez AliExpress.

Pour cette édition 2020 du Single Day, AliExpress affiche les prix cassés avant même le lancement de l'événement. Cela vous permet de faire du repérage, de sélectionner et de mettre en panier les produits que vous recherchez. Ainsi, le Jour J, il vous suffit de valider votre panier avec les codes promos valables pour profiter des prix les plus bas.

Au programme cette année, des milliers de promotions sur les smartphones, les casques audio, les écouteurs bluetooth et ce sur les marques les plus convoités en cette période de fin d'année. Xiaomi, Huawei, OnePlus, Poco… toutes les marques sont proposés à des prix imbattables et parfois même plus intéressants que ce que l'on peut observer durant le Black Friday.