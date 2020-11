Numérisation des commerces : le gouvernement a lancé son site de soutien aux commerçants

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fait part de sa volonté et de ses efforts pour faciliter le processus de numérisation des plus petits acteurs de l'économie française (hôtellerie, restauration, artisans, commerçants) pour faire face à la crise sanitaire ayant entraîné leur fermeture physique au public. L'une des réponses de l'État, outre le fonds de solidarité et l'activité partielle, fut de lancer un appel à projets visant à solliciter des offreurs de solutions numériques, pour aider tous ces commerçants, hôteliers, restaurateurs et artisans à survivre grâce à l'économie parallèle du Web. En attendant les résultats définitifs de cet appel à projets, le gouvernement vient de lancer le site clique-mon-commerce.gouv.fr. Il offre un panel de solutions aux entreprises pour les soutenir dans leur numérisation.