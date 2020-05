La Poste, la CCI France et le gouvernement lancent une plateforme de vente de masques en ligne

Capture d'écran © Alexandre Boero pour Clubic

L'opérateur de services postaux français lance, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances, un site web créé spécialement pour les TPE-PME qui souhaitent se procurer de précieux masques.

À quelques jours du déconfinement, l'État souhaite accélérer la diffusion de masques dits "grand public" auprès des TPE et PME, qui souffrent grandement de la crise du coronavirus. Pour cela, la bagatelle de 10 millions d'exemplaires lavables sont accessibles via un site internet dédié à partir de ce samedi 2 mai, spécialement créé par La Poste, qui aura d'ailleurs la charge de la commercialisation et de la distribution des commandes, avec l'aval du secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, via la Direction générale des entreprises (DGE).

Des masques pour 200 millions d'utilisations uniques

Depuis le 2 mai 2020, les PME de 10 à 49 salariés ont la possibilité de commander des masques sur la plateforme masques-pme-laposte.fr. Fabriqués dans le respect des normes édictées par les autorités sanitaires (ANSM) et l'AFNOR, les masques distribués sont lavables et réutilisables 20 fois. Ils sont en textile et filtrent plus de 90% des particules d'une taille égale ou supérieure à 3 microns.

Les TPE (très petites entreprises), de moins de 10 salariés, pourront passer commande à partir du lundi 4 mai. "Les TPE et PME sont des acteurs essentiels à la vie économique de la France. Nous devons les aider à s'équiper en équipements de protection dès que possible par les canaux de distribution les mieux adaptés", a commenté la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher.

Au total, 10 millions de masques pourront être distribués via la plateforme, pour un total de 200 millions d'utilisations uniques.

La Poste a confié le développement de la plateforme à sa filiale numérique, Docaposte

La logistique et la partie numérique de la distribution des 10 millions de masques seront donc assurées par La Poste, qui a mis en place via sa filiale numérique Docaposte un dispositif comprenant l'achat et le paiement en ligne, outre la préparation des commandes et la livraison de ces dernières.

Les entreprises de métropole et d'Outre-Mer issues des réseaux des CCI (chambre de Commerce et d'Industrie) et des CMA (chambres de Métiers et de l'Artisanat) sont éligibles au dispositif et peuvent passer leur commande de masques en fonction de leur nombre de salariés. Le paiement se fait en ligne, et chaque entreprise doit respecter un délai minimal entre deux commandes, dans la limite des stocks disponibles.