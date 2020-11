Pour Cédric O, la solution, c'est de "faire en sorte que nous ayons nos Amazon, Google et Apple"

« La solution n'est pas d'ériger des lignes Maginot ou des murs de l'Atlantique. La solution, c'est de faire en sorte que nous ayons nos propres Amazon, Google et Apple en Europe », entonne Cédric O, qui estime que la France, après avoir raté une marche il y a quelques années, « est en train de revenir dans la course », avec dix licornes nationales, dont six qui ont émergé ces deux dernières années, et des levées de fonds de plus en plus conséquentes chaque année, la France ayant pour la première fois dépassé l'Allemagne sur cette donnée. « Nous voulons des entreprises aussi performantes que les Américains », assure le membre du gouvernement.