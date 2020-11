Brevet : Apple va verser 502,8 millions de dollars à VirnetX pour l'utilisation de sa technologie dans Facetime

VirnetX n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2010, l'entreprise avait obtenu gain de cause contre Microsoft qui avait été contrainte de lui verser 200 millions de dollars. Trois ans plus tard, VirnetX lançait de nouvelles actions contre la multinationale en pointant cette fois six brevets décrivant un ensemble de mécanismes permettant de protéger un protocole de communication.

VirnetX expliquait que les accords passés avec Microsoft avaient été signés avant le rachat de Skype. Elle souhaitait alors les mettre à jour pour y inclure le logiciel de VoIP.

En parallèle d'Apple et de Microsoft, le plaignant s'en était également pris à Cisco, NEC et Aastra…