Sonos poursuit à nouveau Google pour violation de brevets

Google, bien entendu, ne manquera pas de rétorquer à nouveau.

Jose Castaneda, son porte-parole, affirme que « Sonos a fait des déclarations trompeuses sur l'historique de notre collaboration. Notre technologie et nos appareils ont été conçus indépendamment. Nous nions vigoureusement leurs revendications et nous nous défendrons contre eux ».

Sonos évoque depuis quelque temps maintenant ce qui constitue la stratégie des grandes entreprises pour écarter les plus petites. Selon lui, les géants de la tech copient régulièrement les projets d'autres sociétés parce que les amendes sont dérisoires par rapport à la possibilité de gagner des parts de marché. Patrick Spence, le P.-D.G. de Sonos, parle ainsi « d'infraction efficace », déclarant : « C’est pourquoi nous sommes allés à l’ITC et maintenant au Texas, pour raccourcir le processus et obtenir un résultat le plus rapidement possible ».



Cette rapidité est évidemment relative : Eddie Lazarus s'attend à ce que cette nouvelle procédure prenne deux ans. Et malgré cet acharnement juridique, le directeur juridique dit croire en une amélioration des relations avec la firme de Mountain View, affirmant que « l'objectif est d'avoir une relation positive avec Google, une relation dans laquelle ils reconnaissent la valeur de nos inventions ».