max6

Je n’ai pas ce type d’enceinte, mais ce que vous êtes en train d’expliquer c’est qu’à partir du moment ou je n’ai plus de connexion internet je possède une brique cale porte ?

Génial parce qu’évidement internet n’est jamais en pannes, je ne change pas d’opérateur je ne déménage pas la fibre n’est jamais coupée etc etc et j’en passe et des meilleures.

C’est donc une marque à éviter quoi qu’il arrive ou alors il faudra m’expliquer clairement et vraiment très précisément ou est le merveilleux avantage à passer par internet pour modifier le son d’une enceinte.

Et s’ils peuvent éviter de m’envoyer un abruti du marketing avec ses arguments de débiles ce serait encore mieux.