Pleine de promesses, la nouvelle application Sonos sur Android et iOS continue de susciter le courroux et la frustration des utilisateurs, ces derniers se plaignant de bugs et de fonctionnalités étonnamment absentes. Contrainte de réagir, la société spécialisée dans la fabrication d'enceintes multiroom avait fait son méa-culpa, promettant l'arrivée de plusieurs mises à jour mensuelles. Bien déterminée à redorer son image, Sonos a reporté la sortie de deux nouveaux produits afin de vouer ses efforts à son application mobile.

Finalement, l'entreprise américaine pourrait permettre à ses clients de revenir à l'ancienne version du logiciel, le temps de résoudre les problèmes auxquels fait face la nouvelle application.