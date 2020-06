Sonos S2 est disponible : comment profiter de la mise à jour ?

De son côté, l'application Sonos S2 permettra aux références plus récentes (à partir de 2015) d'améliorer la bande passante allouée à l'audio (utilisation du Dolby Atmos par exemple) et la mise en place de nouvelles fonctionnalités que nous avions répertorié précédemment.

Pour Sonos, le but de deux applications distinctes, S1 et S2, est de pouvoir enfin moderniser l'écosystème des modèles récents, tout en permettant aux anciens produits de conserver un suivi technique, sans devoir passer par des évolutions fonctionnelles qu'ils ne pourraient plus supporter.

Et pour celles et ceux qui souhaitent changer leur ancien parc d'appareils pour un peu plus de modernité, le programme Trade Up propose une reprise des anciens modèles de la marque et des remises jusqu'à 30 % sur les nouveaux.