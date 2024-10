Hérité des technologies du néerlandais Mayht, racheté par Sonos en 2022, le Sound Motion arrive comme la grande nouveauté dévoilée avec la Sonos Arc Ultra. Sonos présente en effet un produit qui gagne en finesse, idéal pour accompagner de grands téléviseurs, mais sans grands changements visuels. La barre de son se dote de 14 haut-parleurs (trois de plus que la Sonos Arc) répartit en sept tweeters, six midwoofers et un woofer intégré, le tout dans un système Dolby Atmos 9.1.4 ch adapté à la pièce grâce à TruePlay. Outre ses promesses sur le papier, notamment d'offrir un champ sonore étendu, des dialogues limpides ainsi que des basses amplifiées et un son plus détaillé, c'est bien entendu la technologie Sound Motion qui intrigue.