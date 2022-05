Après sa "mini" barre de son, nous en apprenons plus sur le mini subwoofer de Sonos

Le Sonos Sub Mini a l'air d'être pensé pour se marier avec la Sonos Ray. Les fans de la marque avaient pu être déçus de ne pas voir ce modèle dévoilé en même temps que la barre de son, mais Sonos semble vouloir prendre tout son temps pour peaufiner son produit.

Ce petit subwoofer devrait également être utilisable avec les modèles Sonos Beam et Sonos Arc, pour tous les utilisateurs qui n'ont pas souhaité investir les 849 euros demandés pour le Sonos Sub. Les barres de son reconnaîtront automatiquement l'accessoire et le laisseront gérer les basses fréquences pour un rendu sonore plus massif lors du visionnage de leurs contenus.

On ne connaît pas encore le prix final ou la date de sortie de ce Sonos Sub Mini, mais à en croire le CEO du constructeur, qui expliquait plus tôt dans l'année que les lancements de produits auraient tous lieu au cours de l'année fiscale en cours, le subwoofer devrait arriver en magasin avant septembre 2022 au plus tard.