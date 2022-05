Sonos Ray : la promesse d'un son maxi au prix et au format mini

On s'en doute, l'appareil s'inscrit dans la gamme connectée/multiroom du constructeur. Ainsi, s'il n'est par exemple pas possible de raccorder un caisson de basses ou des enceintes arrière de manière filaire, il est possible de les appairer (modèle Sonos seulement) à la Ray via l'application dédiée Sonos (dans sa version S2), afin de créer un ensemble home-cinéma plus complet. Cette application permet toujours de prendre en charge divers services de streaming musical et de créer des zones sonores au sein d'un même réseau. Si une compatibilité Airplay 2 est toujours de la partie, Sonos n'apporte pas de précision quant à une compatibilité avec un Chromecast.