Sonos Roam : les nouvelles enceintes annoncées dans les jours qui viennent

Comme tous les derniers produits de la marque, la Sonos Roam fonctionnera sur la plateforme S2 et proposera une connexion à la fois Bluetooth et Wi-Fi. Elle pourra fonctionner de concert avec les autres produits Sonos dans la maison et jouer de la musique en multiroom. Il sera également possible de jumeler deux Sonos Roam pour un son stéréo.

La Sonos Roam sera également une enceinte connectée qui dispose de quatre micros pour détecter les commandes vocales. Amazon Alexa et Google Assistant seront intégrés par défaut pour répondre à toutes vos questions et se connecter à votre service de streaming préféré. Les utilisateurs Apple profiteront quant à eux d'une connectivité AirPlay 2 pour diffuser leur musique.

La Sonos Roam sera disponible dès le 20 avril prochain pour un prix de 169 $. Le prix européen n'a quant à lui pas encore été dévoilé.