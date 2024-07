Nom de code "Lasso" : le futur de la barre de son signée Sonos se dévoile

Si d'extérieur, les modifications seront à la marge, Sonos prévoit une grosse mise à jour technique de sa barre de son. Lasso profiterait ainsi de l'achat de la société néerlandaise Mayht en 2022, pour un montant conséquent de 100 millions de dollars. Lors de l'annonce de l'acquisition, Patrick Spence, le P.-D.G. de Sonos, vantait la nouvelle technologie de transducteurs inventée par Mayht, plus petits et légers, tout en améliorant la qualité du rendu audio.

Sonos aurait eu quelques difficultés à intégrer ses nouveaux transducteurs et à en baisser le coût de fabrication. Néanmoins, les performances de Lasso devaient être à la hauteur des investissements de la marque. Les premiers testeurs soulignent en effet des basses bien plus puissantes et enveloppantes qu'avec la Sonos Arc. Cette nouvelle architecture pourrait permettre aux acheteurs de se passer d'un caisson de basses Sonos Sub ou Sub Mini, là où il est recommandé d'en ajouter un à l'actuelle barre de son.

La Sonos Lasso, dont on attend désormais la date de sortie et le nom définitif, devrait être en contrepartie vendue plus cher que la Sonos Arc. Les premiers échos tablent sur un prix de 1 200 dollars, là où la Sonos Arc est vendue 899 dollars.