Après les excellentes HW-Q990C et HW-990B, la HW-Q995D de Samsung lui permet de maintenir avec brio sa position parmi les meilleures barres de son du marché. Certes positionnée sur le segment haut de gamme, elle n'en demeure pas moins une valeur sûre, maîtrisée de A à Z.

Son kit 4 modules (barre, caisson, satellites) reste discret tout en offrant une puissance sonore impressionnante. L’ensemble séduit par sa capacité à allier qualité sonore irréprochable, spatialisation réussie et nuances subtiles. Bien équipée côté connectique et connectivité, la HW-Q995D se distingue par sa simplicité d'utilisation et ses réglages intuitifs, pour une expérience utilisateur agréable. Seule la télécommande un brin minimaliste fait figure de petit défaut.

À tarif équivalent, peu de concurrents peuvent se mesurer à cette itération signée Samsung. Certes, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus se montre techniquement plus pointue, mais elle ne performe pas aussi bien dans les graves que la HW-Q995D, même une fois son caisson de basses optionnel ajouté. Seuls les systèmes quadriphoniques Sony HT-A9 et BRAVIA Theatre Quad parviennent à créer une immersion sonore encore plus saisissante, dans une gamme de prix similaire.