Sonos Fury, la nouvelle barre de son encore moins chère que la Sonos Beam

Selon les informations du site The Verge, Sonos va très prochainement annoncer et lancer une nouvelle barre de son bien moins onéreuse que la Sonos Beam. La nouvelle venue, appelée « Sonos Fury » ou plus précisément « Sonos S36 », serait commercialisée dès le 7 juin prochain. Et son prix serait nettement plus attractif que celui de la Sonos Beam : 249 dollars (449 dollars pour la Beam).