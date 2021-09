La barre de son Sonos Beam passe à la Gen 2 et supporte le Dolby Atmos

Et pourtant, en intégrant un nouveau CPU, et une nouvelle gestion de faisceaux sonores (sortes de canaux virtuels crées en jouant sur la phase de différents haut-parleurs), la Sonos Beam peut maintenant prendre en charge le format Dolby Atmos, et parvient à développer une dimension verticale du son. Pour cela, 2 faisceaux sonores s'ajoutent aux 2 déjà existants sur la première Beam. Sonos, indique qu'une grande partie de cet effet vient de techniques psychoacoustiques, un peu comme le ferait le Spatial Audio d'Apple sur un casque. Bien sûr, la fonction de calibrage et analyse automatique de la pièce, nommée Trueplay, jouera un rôle essentiel dans cette reproduction Atmos.