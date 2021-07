Sony présente les ensembles premium HT-A9 et HT-A7000, tout pour un son 3D dans le salon

Bien que ce boîtier ne soit pas extrêmement polyvalent, car très limité sur les entrées (1 HDMI et 1 HDMI eARC, 1 Ethernet), il reste compatible réseau. Il est ainsi possible de prendre en charge de nombreux services de streaming ainsi que les protocoles Airplay 2 et Chromecast. Le

HT-A9 est compatible 360 Reality Audio, ce qui lui permet de profiter de mix Atmos sous Amazon Music HD, Deezer , ou même Tidal. Il n'y a, a priori en tout cas, aucune raison de ne pas pouvoir également profiter des offres de streaming Atmos qui n'intègrent pas le 360 Reality Audio, comme Apple Music.