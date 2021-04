L'AMBEO de Sennheiser est désormais capable de lire le format 360 Reality Audio de Sony

La technologie audio spatiale de Sony, le format 360 Reality Audio, s'invite sur la barre de son AMBEO de chez Sennheiser. En effet, la dernière version du firmware permet à la barre de son de retranscrire une vidéo 3D, sans le moindre équipement supplémentaire.

Un format de plus donc pour cette barre de son à 2 500 euros, déjà à l'aise avec les formats audio 3D Dolby Atmos, MPEG-H et DTS:X. Sennheiser précise que la plateforme de streaming de musique live Nugs.net propose d’ores et déjà des sons en 360 Reality Audio via Chromecast.