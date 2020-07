Windows est désormais compatible avec le son surround virtuel THX Spatial Audio de Razer

Razer, désormais propriétaire de THX après qu'elle a quitté le giron de Lucasfilm dans les années 2000, propose une application baptisée « THX Spatial Audio » qui permettra d'obtenir un son surround spatialisé sur n'importe quel casque audio.

Le logiciel permet de créer virtuellement un son surround à partir d'un signal stéréo mais aussi de transformer un signal 5.1 ou 7.1 en une expérience plus immersive. Si le procédé sera peu utile avec de la musique qui n'est pas conçue pour ce type de spatialisation, il devrait offrir plus de relief aux jeux vidéos et aux films, même avec un casque d'entrée de gamme.

L'application permettra aussi de personnaliser le rendu sonore en ajustant la spatialisation, en modifiant l'emplacement des différentes sorties sonores dans l'espace et en profondeur, en rapprochant ou en éloignant les sources audio en fonction de ses goûts.