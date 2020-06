Tidal est maintenant compatible avec le Dolby Atmos sur quelques téléviseurs et barres de son

Les abonnés à l'offre Tidal Hi-Fi peuvent désormais profiter de plusieurs morceaux compatibles sur leurs box TV et enceintes connectées compatibles.

Si le codec était disponible depuis quelques mois sur les smartphones Android , Tidal vient d'étendre le support du Dolby Atmos sur différentes barres de son et enceintes, ainsi que sur quelques box TV .

Parmi les différents appareils compatibles on retrouve l'Apple TV 4K, la plupart des modèles Fire TV d'Amazon ainsi que les NVIDIA Shield TV et TV Pro de dernière génération, et sortis en 2019.

Les téléviseurs Philips et Sony compatibles Dolby Atmos et tournant sous Android TV sont également concernés ainsi que certaines barres de son. Côté enceintes, Tidal indique que l'Amazon Echo Studio prend le format en charge dès maintenant.

Pour en bénéficier sur tous ces appareils, un abonnement Tidal Hi-Fi sera nécessaire. Seuls quelques morceaux sont disponibles pour l'heure mais l'offre devrait s'étoffer rapidement au fil des mois.