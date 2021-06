WWDC 2021 : Apple Music : qualité sans pertes et Dolby Atmos, l'audio au centre de l'écosystème

Mais ce qui risque de marquer d'autant plus les esprits est l'intégration de mixages en Dolby Atmos, c’est-à-dire en son 3D (notion de multicanal et d'objets audio en 3D). Ces mixages permettent d'exploiter la fonction Spatial Audio, laquelle permet de reproduire ce son 3D dans un appareil stéréo (voire mono). L'audio spatial est ainsi disponible pour les appareils Apple/Beats dotés de puces W1 (premiers AirPods et quelques appareils

Beats) et H1 (modèles récents), ainsi que sur les HomePod et HomePod mini , cela pour les récepteurs.

Le mode est également compatible avec les haut-parleurs d'iPhone, d'iPad, ou de Mac en version Silicon (puce M1). Bien sûr, ces compatibilités sont à prendre pour l'Audio Spatial en général, et non seulement dans Apple Music.