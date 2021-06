WWDC 2021 : FaceTime bientôt dispo via le Web... et donc sur Windows et Android

Le constructeur a bien conscience que son outil de visioconférence est à la traîne par rapport à la concurrence, notamment pour les salariés en télétravail depuis plus d'un an. Zoom , Microsoft Teams ou encore Google Meet n'ont eux cessé de s'enrichir avec de nouvelles options durant cette période.

Avec iOS 15, FaceTime va accueillir une grille des contacts revue et corrigée et SharePlay, une nouvelle options pour écouter de la musique ou regarder des films avec ses amis à distance via les applications de streaming vidéo Apple TV+, Disney+ ou HBO Max.

FaceTime va également introduire avec iOS 15 les liens FaceTime. Le principe est on ne peut plus simple, puisqu'il s'agit de salons virtuels qu'il sera possible de créer depuis son iPhone , son Mac ou son iPad.

Une fois cela fait, un lien est généré et il est possible de le partager via SMS ou e-mail, mais aussi dans toutes les messageries instantanées, de la même manière qu'une URL classique.