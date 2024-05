Dolby Atmos et le son immersif gagnent du terrain en France : 300 cinémas en sont équipés, voici pourquoi et comment ça marche

Depuis le fameux son surround, le son Dolby Atmos constitue sans doute la plus belle avancée. Si vous avez déjà eu la chance de voir un film, au cinéma, dans une salle équipée de la technologie, vous avez sans doute pu mesurer la différence. L'équipement en lui-même coûte peut-être cher pour les salles obscures, mais Dolby Atmos convainc de plus en plus de cinémas, puisqu'on vient de passer le cap des 300 salles équipées en France. Et on peut comprendre pourquoi.