Le Dolby AC4 et l'Ultra-HD à l'expérimentation sur la TNT de trois grandes métropoles

L’expérimentation lancée est le fruit de l’alliance entre l’américain Dolby et l’opérateur d’infrastructure français TDF. Objectif de cette collaboration : mettre en place le Dolby AC-4 sur un éventail de chaînes TNT haute définition.

Pour les visionner, il faut évidemment disposer d’un téléviseur récent, disposant de la réception DVB-T2, de la résolution Ultra HD, compatible HDR10 et Dolby AC4 (avec/sans Dolby Atm)… et habiter dans les zones couvertes par les multiplexes des agglomérations de Paris, Nantes et Toulouse. Les téléspectateurs veinards pourront alors faire l'expérience de l’UHD et du Dolby AC-4 en se rendant sur les chaines 81, 82 et 83 de la TNT.

Ce format permet de profiter d’une image de qualité nettement supérieure, combinée au format audio Dolby AC4, technologie multicanal capable de transporter dans un même flux plusieurs bandes sonores distinctes, dans des configurations différentes. En pratique, cela permet notamment de profiter d'une meilleure prise en compte de l'espace sonore d'une scène ou encore de choisir la langue d'un programme.

Pour cela, le flux AC -4, contrairement aux récepteurs actuels qui requièrent leur propre flux audio, livre chaque élément audio directement au récepteur, qui compose ensuite la version sélectionnée par l’utilisateur. C'est ce qui ouvre le terrain à de multiples possibilités techniques.