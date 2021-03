L’app TV OQEE by Free désormais dispo sur les smart TV Samsung (pour les abonnés Pop et Delta)

Cette application permet de profiter de son téléviseur Samsung comme d'un second écran. Il est également possible d'installer l'application OQEE sur l'écran principal de la maison et d'utiliser désormais le Player Pop dans une chambre.

Dans le détail, OQEE permet d'accéder à 500 chaînes au maximum, dont 220 chaînes gratuites et aux différents services de replay. L'application offre également le contrôle du direct et le start-over, ainsi que l'enregistrement dans le cloud avec 100 heures incluses.

« L’innovation tient une place fondamentale dans l’ADN de Samsung. Grâce à elle, nous redéfinissons les normes pour améliorer le quotidien de nos utilisateurs. C’est pourquoi nous sommes fiers d’être les premiers à accompagner Free dans le déploiement de son application TV tout en continuant à réinventer les usages de la Smart TV » se félicite Guillaume Rault, vice-président de la division Consumer Electronics chez Samsung.

Free pourrait à l'avenir conclure des partenariats avec d'autres constructeurs d'importance pour proposer son expérience à davantage d'abonnés.