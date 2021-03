Freebox, forfait mobile : que vaut la marque Free Pro ? (Vidéo)

Pour conclure, on peut dire qu’avec Free Pro, l'opérateur met clairement les petits plats dans les grands pour séduire les professionnels. Et son ambition n'est pas mince, lui qui vise aussi bien le petit indépendant et les TPE/PME que les grandes et très grandes entreprises. Avec un objectif d'atteindre une part de marché comprise entre 4 et 5 % d'ici trois ans, pour venir ainsi titiller les grands noms français du fixe et du mobile BtoB, SFR et Orange.