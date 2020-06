Qualité de service, IPv6, neutralité du net, impact environnemental : l'état d'Internet en France

Si en zones dense (62 Mbit/s, +44% sur un an) et en zone intermédiaire (46 Mbit/s, +44%) la croissance est remarquable, les efforts des opérateurs ont surtout été notables en zone rurale, où les débits ont tout simplement doublé en un an, passant de 14 Mbit/s en 2018 à 28 Mbit/s l'année suivante. Les premiers effets du New Deal mobile sont enfin visibles.