Li-Fi : des chercheurs du CEA établissent un nouveau record de débit

Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de vous présenter la technologie Li-Fi, de plus en plus considérée par certains experts des télécommunications comme une alternative potentielle au Wi-Fi et aux derniers réseaux mobiles, 4G et 5G. Le 18 juin, les chercheurs du CEA-Leti ont annoncé avoir battu le record mondial de débit de la technologie qui permet d'envoyer et de recevoir des données grâce à la lumière, en atteignant des débits de transmission de 7,7 Gbit/s.