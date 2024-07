Intel veut révolutioner l'IA avec le premier connecteur optique photonique

L'OCI est très efficient, et c'est peu de le dire. Il ne consomme qu'une infime fraction d'énergie, soit 5 picojoules par bit, surpassant ainsi largement les modules classiques, dont la consommation avoisine les 15 picojoules par bit. La gestion de la consommation électrique dans les data centers étant l'un des aspects les plus sensibles, cet aspect revêt une importance capitale. Lors d'une démonstration en temps réel, la connexion optique a fait preuve d'une qualité de signal remarquable, les spectres optiques de transmission révélant des signaux d'une robustesse impressionnante.

Par ailleurs, l'OCI utilise des lasers intégrés pour convertir les signaux électriques en signaux optiques et vice versa. Cela rend la puce plus fiable et moins chère à produire. Justement, du point de vue de la production, Intel a déjà fabriqué plus de 8 millions de circuits intégrés photoniques (PIC), embarquant au total plus de 32 millions de lasers intégrés. Une force de frappe inégalée. Ceux-ci font d'ailleurs preuve d'une fiabilité remarquable et présentent un taux de défaillance est extrêmement faible.

Actuellement, Intel s'attèle déjà à la production de PIC de nouvelle génération, capables de supporter des applications émergentes atteignant des débits hallucinants de 1,6 Tbps. L'entreprise pose peut-être les premières fondations d'une nouvelle ère pour l'IA, moins énergivore et toujours plus performante.