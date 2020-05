Des chercheurs australiens battent un record de vitesse internet avec une bande passante de 44,2Tb/s

Des chercheurs des universités australiennes de Monash, Swinburne et Melbourne disent avoir établi un nouveau record de débit internet de 44,2 Tb/s.

La connexion test a été établie sur 75 km de distance, entre le campus du RMIT de Melbourne et le campus Clayton de l'Université de Monash.

L'un des éléments intéressants à propos de ce transfert de données est qu'il a été réalisé en utilisant une unique puce intégrée au réseau. Par ailleurs, les chercheurs affirment que la fibre utilisée pour l'étude est « standard », et qu'elle reflète celle utilisée par le réseau National Broadband Network (NBN).

Un tel débit n'est pas pour demain, mais le matériel utilisé signifierait, précise The Verge, que l'initiative pourrait être finalement appliquée à l'infrastructure internet déjà existante. Pour Bill Corcoran, co-auteur principal de l'étude et conférencier à l'Université de Monash, « ce que nos recherches démontrent, c'est la capacité des fibres dont nous disposons déjà dans le sol, grâce au projet NBN, à être l'épine dorsale des réseaux de communication d'aujourd'hui et de demain. Nous avons créé quelque chose d'évolutif pour répondre aux besoins futurs ».