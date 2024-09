On le sait, la fibre optique est capable de vitesses inimaginables. Ici, les débits atteints sont conséquents. Nokia et OTE ont pu transmettre, sur un seul et même canal à chaque fois, en 800 Gbit/s sur 2 580 kilomètres, et en 900 Gbit/s sur 1 290 km. Les débits ne sont pas historiques, mais le rapport à la distance colossale, lui, l'est.