157 Tbit/s pour une fibre, c'est un nouveau record du monde !

« C'est d'autant plus important que l'efficacité spectrale de ces systèmes optiques atteint une limite théorique. Les résultats obtenus lors du test de terrain prouvent la capacité de notre infrastructure fibre d'offrir 50 % de spectre en plus et donc de répondre à deux enjeux majeurs : l'expérience et la connectivité de nos clients », explique le vice-président réseaux fixes et infrastructures chez Orange Innovation.