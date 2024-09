Ce qui est certain, c'est que la portée maximale du Wi-Fi HaLow est supérieure à celle de toute autre technologie Wi-Fi. Et rendez-vous compte, en tournant autour de débits compris entre 1 et 3 Mbit/s au pic, il devient possible de prendre en charge différents services, des applications où l'exceptionnelle portée est une norme. Le tourisme, l'agriculture et bien d'autres secteurs pourraient en profiter.