Liaison sans-fil térahertz : l'ultime solution pour connecter les zones rurales ?

Pour accroitre le débit d'une liaison mobile, il faut utiliser des bandes de fréquences plus élevées. C'est du moins le consensus actuel. Cependant, plus ces bandes sont hautes, plus la portée des transmissions est courte et plus elles sont vulnérables à des obstacles comme des arbres ou des murs. Ainsi, la 5G se sert d'une bande de fréquences plus élevée que la 3G, mais sa portée est beaucoup plus courte. C'est une des raisons pour lesquelles plus on s'éloigne des centres urbains, plus on ne capte que du réseau 4G, puis 3G, etc.