Oubliez la 5G, la 10G vient de faire sa première connexion

« Révolutionner et démocratiser les vitesses ultra rapides. » Une promesse que compte bien tenir le géant américain du câble, Comcast. Pour cela, il projette de déployer des services dits « symétriques multi-gigabits » sur des connexions existantes, « sans exception, ni travaux supplémentaires ». Son but : voir plus de 50 millions de particuliers et de professionnels américains équipés, avant fin 2025.