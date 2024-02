Wi-Fi HaLow : mais à quoi va servir ce nouveau protocole Wi-Fi qui a une portée impressionnante de 3 kilomètres ?

La conception du SoC par Morse Micro repose sur le protocole Wi-Fi HaLow et fonctionne dans la bande de fréquences de 900 MHz, contre 2 GHz et 5 GHz généralement pour les bandes de fréquence Wi-Fi. Si la bande privilégiée permet de plus faibles débits, elle offre une portée bien plus importante par rapport aux fréquences conventionnelles, ce qui sert l'univers IoT, où la connectivité sur de longues distances est essentielle.