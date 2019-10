OLEDCOMM réussit à proposer une connexion Li-Fi à 1 Gbps dans un vol commercial

Une partie du dispositif Li-Fi est intégré au siège © Alexandre Boero pour Clubic

Le Li-Fi, une aide à l'amélioration du bilan carbone des vols

Source : Communiqué de presse

La société OLEDCOMM a annoncé, mercredi 30 octobre, avoir atteint une vitesse de connexion de 1 Gbps à bord d'un avion commercial, grâce à la technologie Li-Fi. C'est la première fois qu'une société équipe un avion commercial de modems de la technologie, un Airbus A321 assurant la liaison Paris-Toulouse, en l'occurrence.Plus rapide, plus sécurisée, plus écologique et surtout aussi bon marché que le Wi-Fi, la techno Li-Fi pourrait constituer, dans le futur, le moyen idéal pour diffuser une connexion très haut débit à bord d'un avion.OLEDCOMM avait déjà réussi, en juin dernier, une démonstration au Salon du Bourget , en collaboration avec Latécoère, Ubisoft et Air France, à laquelle Clubic avait d'ailleurs pu prendre part. «», a réagi le Président de la société, Benjamin Azoulay.Grâce au Li-Fi développé par OLEDCOMM, les compagnies aériennes qui embarquent la technologie Li-Fi pourront améliorer le bilan carbone de leur système de divertissement, les équipements nécessaires étant plus légers, ce qui permet une baisse de la consommation de kérosène.