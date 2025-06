Côté fonctionnalités, on retrouve un suivi mondial illimité des vols, une synchronisation avec Gmail et vos calendriers pour importer vos vols passés et futurs, et même alertes automatiques en cas de pépin, si vous acceptez bien sûr les notifications. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez lancer une réclamation directement depuis l'interface, sans paperasse fastidieuse.