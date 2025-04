Le système traditionnel « See and Avoid » (voir et éviter) montre depuis longtemps ses limites dans des espaces aériens de plus en plus encombrés. Imaginez piloter en vous fiant uniquement à vos yeux quand le ciel européen ressemble de plus en plus à une autoroute aux heures de pointe ! Voilà pourquoi l'EASA, à travers sa « Déclaration de visibilité », encourage désormais l'adoption de technologies permettant aux avions d'être électroniquement « visibles » pour les autres appareils.