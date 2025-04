Wizz Air, qui sait la concurrence féroce (Ryanair, easyJet), mise sur une croissance rapide et l'acquisition de 50 nouveaux avions durant l'exercice fiscal en cours, acquisition qui l'aidera à augmenter sa flotte de 20%. Ces nouveaux appareils, parmi lesquels des Airbus A321XLR, permettront à Wizz Air d'étendre sans mal son réseau, avec des vols long-courriers vers l'Inde, le Moyen-Orient et, à terme, l'Asie centrale et l'Afrique.