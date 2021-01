Wingcopter, start-up allemande de drones autonomes, lève des fonds et évoque une production en série

Wingcopter se positionne clairement comme un potentiel acteur du futur sur le marché de la livraison par drone en tant que service (ou as a service en anglais). Cette expression empruntée ces dernières années par le marché du Cloud signifie que tout client de l'entreprise pourra profiter des services de Wingcopter sans avoir ni à posséder ni à entretenir de flotte, et sans embaucher ou former des pilotes. Tout est géré par la start-up allemande, qui a en tout cas franchi une étape supplémentaire de son développement grâce à sa levée d'argent et le soutien du fonds américain Xplorer Capital et du fonds allemand Futury Regio Growth Fund notamment. Les précommandes des aéronefs sont bien ouvertes.