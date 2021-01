Fiat Chrysler s'allie à une start-up pour mettre au point un Taxi aérien électrique.

Le groupe FCA, qui a récemment fusionné avec PSA pour former Stellantis, va aider l'entreprise en fournissant à Archer un accès à sa chaine « d'approvisionnement à faible coût, à ses capacités avancées en matière de matériaux composites et à son expérience en ingénierie et en conception », dixit la start-up. Archer vise pour sa part un appareil capable d'atteindre les 240 km/h, sur des distances allant jusqu'à 100 kilomètres.

Pour l'heure, seule une image teaser a été communiquée, montrant un design épuré et élégant avec six hélices en forme d'étoiles. Un visuel qui tranche avec ce que la concurrence a présenté jusqu'ici.

Archer se montre déterminé à créer une expérience client confortable, en offrant une « sécurité poussée tout en produisant le minimum de bruit » comparé à un hélicoptère classique. Un élan de confiance que relaie le co-fondateur et co-président de la boîte, Brett Adcock : « nous travaillons avec un acteur expérimenté et leader du secteur automobile, pour produire des milliers d'appareils fiables et abordables chaque année ».

La route reste cependant encore longue. Tous les aéronefs capables de transporter des passages doivent passer par la certification de la FAA, très rigoureuse, même pour des entreprises historiques comme Boeing. Nous ne sommes pas prêt de voir le ciel jonché de taxi volant…