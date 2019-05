Lilium, la start-up allemande de taxis volants, a terminé les essais de son nouveau 5 places

Opérationnels en 2025

Un vol à la demande façon Uber

La start-up allemande de" taxis aériens", Lilium, a annoncé son premier test complet (et réussi) de son Jet électrique à cinq places. Il s'agit du dernier d'une longue série d'essais réussis pour ce projet qui a pour objectif d'avoir des "voitures volantes" au-dessus de nos villes d'ici dix ans.Dans une vidéo fournie par la société munichoise, on peut voir l'avion (sans pilote) de Lilium, décoller à la verticale comme un hélicoptère, planer brièvement puis atterrir. Un vol court donc, mais un grand pas en avant pour la société, qui espère lancer son service de taxis volants pleinement opérationnels dans plusieurs villes d'ici 2025.Le Lilium Jet se démarque par une cabine en forme d'oeuf, perchée sur le train d'atterrissage, et avec une paire d'ailes à rotor qui basculent en parallèle. Les ailes sont équipées d'un total de 36 réacteurs électriques, qui s'inclinent pour un décollage vertical, puis se déplacent vers l'avant pour un vol horizontal. Il n'y a pas de queue, de gouvernail, d'hélices ou de boîte de vitesses. Quand il sera terminé, le Lilium Jet aura une autonomie dee.Ces prévisions vont beaucoup plus loin que les concurrents actuels. Remo Gerber, directeur commercial de Lilium, a déclaré que cela était dû à la conception de l'avion, qui nécessite moins de 10% de sa puissance maximale de 2 000 chevaux lorsqu'il est en vol de croisière. «, a déclaré Gerber dans une interview avec The Verge. "."C'est du moins ce que souhaite le CEO de la compagnie : une application mobile et un vol "à la demande" avec son smartphone, tout comme Uber.La compagnie a déjà effectué des vols d'essai : en 2017, Lilium avait annoncé le premier vol de son prototype entièrement électrique à décollage et atterrissage vertical à deux places, VTOL. Le rapport poids puissance est un facteur important pour le vol électrique et c'est aussi l'un de ses principaux inhibiteurs. La densité énergétique (la quantité d'énergie stockée dans un système donné) est la mesure clé, et les batteries actuelles ne contiennent pas assez d'énergie pour faire décoller la plupart des jets.Le CEO de Lilium ne donne par contre aucun détail sur la capacité de charge du Lilium Jet, mais il a insisté sur le fait que le Lilium Jet serait capable, à terme, de, ainsi que des bagages. "", a-t-il déclaré.Pour information,qui conçoit des taxis volants : plus de 100 programmes "d'avions" électriques différents sont en cours de développement dans le monde entier, avec notamment Joby Aviation ou Kitty Hawk, dont les modèles utilisent un rotor électrique plutôt que des moteurs à réaction. Il existe aussi des projets côté Airbus, Boeing et Bell, en partenariat avec Uber.